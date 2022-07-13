Кавазашвили: «Ну и его нафиг этого Каттани»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора «красно-белых».

«Смешные люди в «Спартаке» у нас, кроме смеха у меня ничего не вызывает. Никак не оценю его работу, потому что это настолько смешно, что усраться можно от смеха. Ну и его нафиг этого Каттани», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Сегодня стало известно, что 40-летний Каттани принял решение покинуть пост спортивного директора московского клуба. Итальянец занимал эту должность с декабря прошлого года. В период его работы «красно-белые» выиграли Кубок России, а также заняли 10-е место по итогами минувшего сезона РПЛ.