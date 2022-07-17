Мацуев: «Спартак» должен дать время Абаскалю

Пианист Денис Мацуев прокомментировал работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Мацуев сказал «РБ Спорту», что необходимо выстраивать команду из тех футболистов, которые сейчас есть в расположении клуба. Если «Спартак» будет играть так, как в начале матча с «Зенитом», то за такую игру будет только радость. Нужно дать время Абаскалю, а его критикуют все подряд. Нужно поработать, а не менять тренеров.

Во встрече первого тура нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью в гостевом матче против «Ахмата» (1:1). «Красно-белые» играли в меньшинстве с 42-й минуты.