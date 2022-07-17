Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России «Ахмат» - «Спартак» (1:1).

- Получили удовольствие от матча?

- Конечно. Хотелось увидеть, в каком состоянии подойдут обе команды к чемпионату, какие есть новшества, мысли. Игра была обоюдоострая, на хороших скоростях, с хорошей нацеленностью на результат. Многое получалось, и было достаточное количество ошибок, которые не вписываются в рамки необходимых.

- Как вам игра в исполнении «Спартака»?

- «Спартак» выглядел гораздо интереснее, чем это было до вчерашнего дня. Прошлогодний «Спартак» был иной. А вчера команда много комбинировала, хорошо выходила в атаку после того, что выстраивала в середине поля. Много игроков проявилось себя индивидуально очень хорошо.

- Кто вам понравился?

- Мне очень понравились Промес, Зиньковский. Показательным моментом было перестроение внутреннего состояния команды. «Спартак» не опустил руки и не сдался, а наоборот изменился в лучшую сторону после удаления Рыбуса. Удачные были замены. Мы привыкли, что Мозес может внести коррективы в игру, и он еще раз подтвердил, что на него можно рассчитывать.

- Как вам игра «Спартака» в меньшинстве?

- Играя в меньшинстве, «Спартак» ни в чем не уступил, а наоборот переломил ход игры. За этим стоит хорошая функциональная готовность. Они увеличили объем беговой работы и перенесли акцент на половину поля соперника, что бывает крайне редко, потому что в футболе один игрок – это, прежде всего, психология и возможность соперника иметь преимущество. Следует также отметить и команду Талалаева, которая показалась мне хорошо подготовленной к чемпионату. Думаю, что селекционная и тренировочная работа проведены на хорошем уровне. Поэтому в целом мне этот матч понравился. Он дал эмоциональный заряд.

- Как оцените удаление Рубысу? Не переборщил ли Безбородов со второй желтой?

- Я не совсем понял этот момент. Там был целый букет ошибок игрока. Выезжая на гостевые матчи, должна быть проведена психологическая и дисциплинарная работа. Судья втройне оценивает действия гостевой команды через призму нарушений. Рыбус нарушил правила, потом выбил мяч. Я не берусь судить, насколько прав Безбородов, потому что плохо понимаю судейские правила. Была ли рука игрока «Ахмата» в другом эпизоде тоже сложно сказать. Как вообще трактуются эти правила, не понимаю. Мне показалось, что Рыбус вел себя недисциплинированно.

- Как вам нарушение Шелии, и почему ему дали только желтую карточку, у вас есть понимание?

- Безбородов оценил, что была не та сила удара, что Соболев спровоцировал голкипера, упав. Я тоже не особо увидел такую силу удара, чтобы свалить такого гренадера, как Соболев, который рухнул на землю. Важно, что судья отреагировал и показал желтую карточку. Наказание присутствовало.

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- Как вам гол Мозеса? Претендует на лучший гол тура?

- Конечно. Он забил замечательный мяч. И вообще здорово вошел в игру. Он показал свое умение играть в футбол, внес новую свежую струю, за которую зацепились остальные футболисты. Он придал им новый импульс, направление движения, показал, что нужно делать. Он не дал ребятам покрыться паутиной. Гол был замечательный. Он быстро поймал мяч левой ногой внешней стороной и направил мяч в угол от вратаря.

- Какие-то откровенные недочеты в игре «Спартака» увидели?

- Они есть. И их достаточно. Игра в обороне - это главная проблема. Есть футболисты, которые не соответствуют большим задачам. Просто играть в футбол они способны, но решать высокие задачи, которые ставит перед собой команда, вряд ли.

Елена Григорьевская