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Булыкин — о переходе Агаларова в «Ахмат»: «Мне не очень понятен такой трансфер»

15 Июля 2022 • 17:08 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
2.50 3.60 2.70
16.07 20:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о переходе экс-нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Ахмат».

Булыкин признался, что, как и многие, ожидал увидеть форварда в топ-клубе, поэтому остался удивлён таким развитием событий.

«Мне не очень понятен такой трансфер. Будем надеяться, что у него получится там себя проявить, что позволит ему выйти на новый уровень. Талалаев — хороший специалист, думаю, у него получится раскрыть Гамида ещё больше», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша РПЛ, забив 19 голов в 29 встречах. Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что интерес к нападающему также проявляли клубы из Португалии, Турции и Бельгии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Уфа Ахмат Гамид Агаларов Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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