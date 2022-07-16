«Спартак» проигрывает в Грозном, пропустив гол от своего воспитанника

Концовка первого тайма матча стартового тура Премьер-лиги между «Ахматом» и «Спартаком» получилась насыщенной на события. Сначала новичок «красно-белых» Мацей Рыбус схлопотал удаление с поля, а соперник быстро реализовал перевес в количестве игроков на поле. После подачи углового экс-спартаковец Артём Тимофеев высоко выпрыгнул и переправил мяч в дальнюю часть ворот.

«Ахмат» выиграл первый тайм у «Спартака» со счетом 1:0. Напомним, что «красно-белые» на протяжении семи последних лет стабильно брали очки в Грозном.

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