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«Спартак» проигрывает в Грозном, пропустив гол от своего воспитанника

16 Июля 2022 • 21:03 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
2.80 3.30 2.75
Через -2 ч. -13 мин.

Концовка первого тайма матча стартового тура Премьер-лиги между «Ахматом» и «Спартаком» получилась насыщенной на события. Сначала новичок «красно-белых» Мацей Рыбус схлопотал удаление с поля, а соперник быстро реализовал перевес в количестве игроков на поле. После подачи углового экс-спартаковец Артём Тимофеев высоко выпрыгнул и переправил мяч в дальнюю часть ворот.

«Ахмат» выиграл первый тайм у «Спартака» со счетом 1:0. Напомним, что «красно-белые» на протяжении семи последних лет стабильно брали очки в Грозном.

Почитатьтекстовую трансляцию матча «Ахмат» - «Спартак» можно на LiveResult.ru.

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окончен Оренбург 2:4 Крылья Советов 2.75 3.35 2.60
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.80 3.30 2.75
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
17.07  17:30 Локомотив Москва ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Краснодар ... Факел 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Динамо Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
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