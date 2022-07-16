Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Игра против «Спартака» должна показать на самом деле уровень притязаний»

16 Июля 2022 • 19:27 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
2.80 3.30 2.75
Через 0 ч. -19 мин.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый матч сезона. С какими эмоциями и настроем команда «Ахмат» входит в этот чемпионат?

- Хочу всех поздравить с началом чемпионата, наших болельщиков и всех, кто переживает за российский футбол. Эмоции разные, потому что совсем недавно ушли из жизни представители спартаковского футбола и всего российского, наверное, - Георгий Саныч Ярцев и Александр Козлов. Хочу высказать соболезнования по поводу утраты. Это трагедия, но главное, чтобы родственники все это пережили.

Футбол движется вперед. Сегодня первый матч, многие ждали этого праздника, футболисты точно. Сегодня как раз в первом матче у нас тот соперник, игра против которого должна показать на самом  деле уровень притязаний. Не рассказывать о них, там футболистам, команде, тренеру, клубу, а именно выйти на зеленое поле и показать. Мы именно с таким настроем выходим и готовы дать серьезный бой московскому «Спартаку».

- «Спартак» неделю назад играл за Суперкубок. Насколько для вас показательным был этот матч? Какую информацию вы выделили?

- Определенную информацию, конечно, извлекли. Я знаю, что они изучают нас, и мы изучаем их. Сегодня мы увидели уже новые фамилии сразу. Вы правильно сказали, это неделю назад было. За неделю многое изменилось, и состояние футболистов, и, судя по тому, какие фамилии мы увидели в стартовом протоколе, что и расстановка сегодня будет немного другая. Мы готовы к нескольким вариантам, футболисты во всеоружии, мы проделали очень хорошую работу. Еще раз, уверен, что сегодня нам хватит желания и эмоций, а самое главное - мастерства, чтобы показать хорошую игру перед нашими болельщиками, - приводит слова тренера клубный телеграм-канал.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 2:0 Урал 1.57 4.30 5.90
окончен Оренбург 2:4 Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
17.07  17:30 Локомотив Москва ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Краснодар ... Факел 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Динамо Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Июля
20:18 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» - «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России – 17 июля 2022
20:06 · Россия. Первая лига
Ульяновская «Волга» дебютировала в Первой лиге ничьей с «Енисеем»
20:03 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» обыграл «Нефтехимик» в стартовом матче Первой лиги
19:57 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Переломный момент был перед нашим пропущенным голом»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Очень рад, что болельщики сегодня увидели, что мы хотим показать»
19:51 · Россия. Премьер-лига
​Федотов выступил с речью в раздевалке после первой победы ЦСКА
19:47 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «В перерыве зашли в раздевалку, немного поговорили, донастроились, вышли и дожали соперника»
19:42 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» объявило о подписании Смольникова
19:33 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал бредом совмещение Карпиным должности главного тренера «Ростова» и сборной России 1
19:32 · Россия. Премьер-лига
Дальний чудо-удар Глушенкова в матче с «Оренбургом» - видео видео
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн
19:27 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Игра против «Спартака» должна показать на самом деле уровень притязаний»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: В первом тайме «Урал» испугался ЦСКА
19:18 · Россия. Премьер-лига
​Агаларов начнёт матч со «Спартаком» в запасе
19:16 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Нравится, когда после поражения следующий матч идет как можно быстрее»
Все новости
Рекомендуем