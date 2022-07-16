Талалаев: «Игра против «Спартака» должна показать на самом деле уровень притязаний»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый матч сезона. С какими эмоциями и настроем команда «Ахмат» входит в этот чемпионат?

- Хочу всех поздравить с началом чемпионата, наших болельщиков и всех, кто переживает за российский футбол. Эмоции разные, потому что совсем недавно ушли из жизни представители спартаковского футбола и всего российского, наверное, - Георгий Саныч Ярцев и Александр Козлов. Хочу высказать соболезнования по поводу утраты. Это трагедия, но главное, чтобы родственники все это пережили.

Футбол движется вперед. Сегодня первый матч, многие ждали этого праздника, футболисты точно. Сегодня как раз в первом матче у нас тот соперник, игра против которого должна показать на самом деле уровень притязаний. Не рассказывать о них, там футболистам, команде, тренеру, клубу, а именно выйти на зеленое поле и показать. Мы именно с таким настроем выходим и готовы дать серьезный бой московскому «Спартаку».

- «Спартак» неделю назад играл за Суперкубок. Насколько для вас показательным был этот матч? Какую информацию вы выделили?

- Определенную информацию, конечно, извлекли. Я знаю, что они изучают нас, и мы изучаем их. Сегодня мы увидели уже новые фамилии сразу. Вы правильно сказали, это неделю назад было. За неделю многое изменилось, и состояние футболистов, и, судя по тому, какие фамилии мы увидели в стартовом протоколе, что и расстановка сегодня будет немного другая. Мы готовы к нескольким вариантам, футболисты во всеоружии, мы проделали очень хорошую работу. Еще раз, уверен, что сегодня нам хватит желания и эмоций, а самое главное - мастерства, чтобы показать хорошую игру перед нашими болельщиками, - приводит слова тренера клубный телеграм-канал.