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Талалаев назвал игроков, которые могли перейти в «Ахмат» нынешним летом

15 Июля 2022 • 16:20 Комментировать
Ахмат
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Спартак Москва
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16.07 20:00

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о трансферах, которые в текущее межсезонье грозненскому клубу осуществить не удалось.

Специалист признался, что после ухода полузащитника Даниила Уткина «Ахмат» остался без футболиста, способного сделать обостряющую передачу вперёд. Поэтому клуб хотел приобрести Магомеда Оздоева, Аяза Гулиева и Ильзата Ахметова.

«Мы рассматривали всех троих, но это не совсем те футболисты, которые нам нужны. Из них только Ахметов давал в прошлом сезоне передачи вперёд и угрожал воротам соперников», — приводит слова Талалаева «Спорт День за Днём».

Напомним, сегодня, 15 июля, «Ахмат» официально объявил о подписании трёхлетнего контракта с экс-нападающим «Уфы» Гамидом Агаларовым.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Магомед Оздоев Аяз Гулиев Ильзат Ахметов Ахмат Трансферы футбола - лето 2022
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