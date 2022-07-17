​Бывший арбитр РПЛ Николаев объяснил, почему пенальти в пользу «Спартака» не был назначен по делу

Момент с попаданием мяча в руку игрока «Ахмата» в штрафной площади стал очень обсуждаемым. Владислав Безбородов не назначил одиннадцатиметровый в пользу «Спартака», с чем многие фанаты не согласились.

Алексей Николаев, который в своё время работал арбитром в РПЛ, поддержал решение Владислава Безбородова и даже объяснил его.

«Международными правилами принято, что когда рука в естественном положении, и она через мгновение становится опорной, то это не нарушение правил», - высказался Николаев для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что субботний матч чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком» завершился вничью со счётом 1:1.