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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назначены арбитры на матчи стартового тура РПЛ

13 Июля 2022 • 16:44 Комментировать
Химки
...
Зенит
15.07 20:00

В пятницу, субботу и воскресенье пройдут матчи первого тура чемпионата России. На официальном сайте РФС была размещена информация о судейских назначениях на игры стартового тура РПЛ.

Первую игру сезона между «Химками» и «Зенитом» 15 июля обслужит бригада Евгения Кукуляка. В качестве ВАР на этом матче отработает Анатолий Жабченко.

Информацию о главных арбитрах и ВАР на остальных матчах приводим ниже.

ЦСКА – «Урал». Судья – Кирилл Левников; ВАР – Виталий Мешков.

«Оренбург» - «Крылья Советов». Судья – Павел Шадыханов; ВАР – Артём Любимов.

«Ахмат» - «Спартак». Судья – Владислав Безбородов; ВАР – Евгений Турбин.

«Торпедо» - «Сочи». Судья – Сергей Иванов; ВАР – Артём Чистяков.

«Локомотив» - «Пари НН». Судья – Василий Казарцев; ВАР – Игорь Панин.

«Краснодар» - «Факел». Судья – Сергей Карасёв; ВАР – Ян Бобровский.

«Динамо» - «Ростов». Судья – Павел Кукуян; ВАР – Владимир Москалёв.

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ХИМКИ ЗЕНИТ
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