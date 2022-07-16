Хомуха: Бразильцы «Зенита» недорабатывают в обороне

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил игру бразильцев «сине-бело-голубых».

«В атаке они действовали достаточно хорошо, но когда речь идет о коллективной обороне, то очень многие из них недорабатывают. Родриго? Когда ты играешь первый матч, то сложно добиться какой-то сыгранности», — приводит слова Хомухи «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что голкипер «Зенита» Даниил Одоевский мог спасти команду от ничьей, но голевой удар произошел в тот момент, когда обзор на долю секунды был закрыт для него.

В матче первого тура Российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Химками. Встреча завершилась со счетом 1:1.