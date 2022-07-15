​Фанаты «Зенита» вывесили баннеры в память о Ярцеве и Козлове

В пятницу стартует чемпионат России сезона 2022/2023. В первом матче «Химки» играют против «Зенита». Фанаты санкт-петербургской команды вывесили на трибуне два баннера. На одном из них написано «Георгий Ярцев. Вечная память», а на другом – «Александр Козлов. Скорбим…».

Как известно, 15 июля из жизни ушли экс-футболист «Спартака» Александр Козлов и бывший тренер сборной России Георгий Ярцев.

Стартовый матч сезона РПЛ между «Химками» и «Зенитом» стартует в восемь часов вечера по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.