Игрок «Химок» Давидян перешёл в «Пюник»

Полузащитник «Химок» Давид Давидян перешёл в армянский клуб «Пюник». Об этом сообщил подмосковный клуб в своих соцсетях.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл в составе «Химок» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее Давидян выступал за клубы «Алашкерт», «Носту», а также «Арарат» (московский и ереванский).

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 250 тысяч евро.

По итогам прошедшего сезона «Пюник» в 15-й раз стал чемпионом Армении. «Химки», в свою очередь, сумели сохранить прописку в РПЛ, одолев по сумме двух стыковых матчей «СКА Хабаровск» (3:1).