​Ловрен сравнил первый тур РПЛ с первым свиданием

Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал интервью для клубной пресс-службы за два дня до старта нового чемпионата.

В первом туре Российской премьер-лиги «Зенит» сыграет на выезде против «Химок». Игра пройдёт в пятницу, 15 июля.

«Это же самое начало, самый первый этап. Это как с женщиной - первое свидание очень важно для того, чтобы хорошо стартовать», - слова Ловрена приведены на официальном сайте «Зенита».

Деян Ловрен также добавил, что в настоящий момент находится в хороших физических кондициях.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из последних четырёх сезонов.