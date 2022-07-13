«Химки» заключат контракт с Давыдовым

Представитель «Химок» Роман Терюшков заявил, что контракт с нападающим Денисом Давыдовым будет подписан.

«Дениса Давыдова мы сто процентов подпишем. Осталось поставить только подписи, сделаем это завтра или послезавтра», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Функционер надеется, что Давыдов войдет в заявку на матч против «Зенита», но все будет зависеть от его функциональной готовности.

27-летний экс-нападающий «Спартака» на данный момент находится на просмотре в «Химках». Ранее подмосковный клуб подписал контракты с другими бывшими представителями «красно-белых» Аязом Гулиевым и Антоном Митрюшкиным.