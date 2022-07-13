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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» заключат контракт с Давыдовым

13 Июля 2022 • 19:45 Комментировать
Химки
...
Зенит
15.07 20:00

Представитель «Химок» Роман Терюшков заявил, что контракт с нападающим Денисом Давыдовым будет подписан.

«Дениса Давыдова мы сто процентов подпишем. Осталось поставить только подписи, сделаем это завтра или послезавтра», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Функционер надеется, что Давыдов войдет в заявку на матч против «Зенита», но все будет зависеть от его функциональной готовности.

27-летний экс-нападающий «Спартака» на данный момент находится на просмотре в «Химках». Ранее подмосковный клуб подписал контракты с другими бывшими представителями «красно-белых» Аязом Гулиевым и Антоном Митрюшкиным.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Давыдов Роман Терюшков
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ХИМКИ ЗЕНИТ
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