Юран — о матче с «Зенитом»: «Сработало всё, мы заслуживали победить»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Специалист заявил, что подмосковная команда смогла реализовать всё, что задумывала и заслуживала победить.

«Сработало всё — и тактически, и физическое состояние. Отобрать мяч у «Зенита», где квалифицированные футболисты, особенно бразильцы, непросто. Возможно, небольшая недооценка со стороны соперника была, но этим нужно воспользоваться», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Свой следующий матч подмосковная команда проведёт 24 июля против «Пари НН». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.