«Зенит» объявил состав на первый матч РПЛ, Родригао дебютирует

В пятницу вечером новый сезон в Российской премьер-лиге откроет матч между «Химками» и «Зенитом». Рулевой питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Одоевский, Сантос, Чистяков, Родригао, Сутормин, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Сергеев.

Защитник Родригао проведёт первый матч за питерцев.

Стартовый свисток в матче «Химки» - «Зенит» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Питерцы начинают очередную защиту титула.