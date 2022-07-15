Юран: «В любом случае недоволен, потому что такие моменты нужно забивать»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Перед игрой вы сказали, что не будете довольны ничейным результатом. Всё так?

- Я и сейчас недоволен. По игре если брать, по моментам, вот такие моменты нужно забивать, у Руденко только было два стопроцентных момента, забивай свои и всё. У «Зенита» не было таких моментов, мы не доиграли этот момент, когда пропустили мяч. А так в целом складывалась игра. Я считаю, что мы заслуживали большего.

- Оцените кратко новичков. Как они проявили себя в этом матче?

- Да вся команда провела дисциплинированно, то, что требовали от них. На установке и до игры за два дня мы занимались и сегодня выполнили то, что я сказал. В открытый футбол с «Зенитом» играть, естественно, это харакири себе сделать, поэтому дисциплина в первую очередь была на поле, самоотдача, желание, физическое состояние. Мы даже добавили в концовке помимо замен. В целом молодцы, но в любом случае недоволен, потому что такие моменты нужно забивать, и радоваться от того, что мы с чемпионом сыграли вничью, как развивалась игра, наверное, неправильно. Довольны ли ничьей? Нет, мне этого мало.