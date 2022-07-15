Глушаков: «Закрыли все зоны, «Зениту» некуда было бежать»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не удивлён тому, что его команде удалось отобрать очки у «Зенита» в стартовом матче нового чемпионата. Дело в том, что подмосковные футболисты в концовке прошлого сезона обыграли ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак».

- Мы тактически сыграли, закрыли все зоны, им некуда было бежать, - приводит слова Глушакова Sport24.

Также футболист отметил грамотные действия партнеров, а также добавил, что «Химки» «могли еще 2-3 гола забить».

Напомним, что финальный счет - 1:1. На гол Маркуса Вендела химчане ответили поздним результативным ударом Резиуана Мирзова.