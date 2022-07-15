Семак: «Конечно, в начале сезона многие игроки еще не набрали оптимальных кондиций»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Что касается плана на сезон, нужно играть, нужно стараться улучшать и качество игры, и побеждать в каждом матче, стремиться играть только на победу, что мы и делаем. Что касается предыдущего матча, то я думаю, что он стоит особняком в плане принципиальности соперника, ввиду значимости, потому что то был матч за трофей, и он для нас удачно сложился. Чемпионат - совсем другая история.

Конечно, в начале сезона многие игроки еще не набрали оптимальных кондиций, состояние может плавать от игре к игре. Кто-то может ярко сыграть одну игру, вторую. Игровой тонус многие ребята не набрали, мы сейчас через матчи будет давать возможность кому-то набирать дальше. С одной стороны, должны играть лучшие, с другой - мы должны понимать, что та основная обойма, которой на себя нужно принимать большую часть нагрузки в чемпионате, мы все это тоже должны иметь в виду. В принципе, это наша обычная тренерская работа.