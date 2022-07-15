Сантос признал: «Зенит» хорошо играл только 20 минут

Полузащитник «Зенита» Дуглас Сантос признал, что забитый в ворота «Химок» гол изменил ход стартового матча чемпионата России.

- Мы очень хорошо играли первые двадцать минут, контролировали мяч, доводили атаки до логического завершения, до ударов, забили красивый гол, - приводит слова хавбека клубный сайт «Зенита».

Сантос отметил, что после стартовых 20 минут у его команды разладилась игра, и уже не все получалось у футболистов из Санкт-Петербурга. Более того, после перерыва «Зенит» вовсе сыграл неважно.

Напомним, что на гол Маркуса Вендела соперник ответил в концовке метким ударом Резиуана Мирзова - 1:1.