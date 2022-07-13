Милошевич высказался об успехах «Зенита» в РПЛ

Бывший игрок «Рубина» Саво Милошевич прокомментировал успехи «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Я действительно не вижу причин, почему «Зенит» доминирует в России на протяжении стольких лет. Однако очевидно, что они работают больше и лучше, чем другие клубы», — приводит слова Милошевича Sport 24.

По мнению эксперта, деньги не являются главным фактором успеха «Зенита», просто в клубе хорошая структура и стабильность.

Напомним, в преддверии нового сезона РПЛ «Зенит» разгромил московский «Спартак» в матче за Суперкубок страны со счетом 4:0. В первом туре чемпионата России «сине-бело-голубые» встретятся с «Химками» 15 июля.