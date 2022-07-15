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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзов спас «Химки» в концовке, «Зенит» начал защиту титула с ничьей в Подмосковье

15 Июля 2022 • 22:00 Комментировать (4)
Химки
1:1
Зенит
окончен

В матче первого тура РПЛ «Химки» принимали «Зенит».

Протокол игры  
Химки1:1Зенит
  17'Вендел Маркус (0:1)
Мирзов Резиуан (1:1)  
Лантратов ИльяБоженов Кирилл  44'Тихий ДмитрийНикитин АлексейИдову БрайнФилин АлександрГлушаков ДенисЧёрный ВадимРуденко Александр АлександровичMory GbaneЛомовицкий Александр
Запасные: Юран АртёмКамышев ИльяГудиев ВиталийКамлашев ДаниилДавыдов ДенисДанилкин ЕгорМирзов РезиуанДолгов АлександрЧежия ИраклийГлавчич НеманьяМитрюшкин АнтонЗуев Александр
Одоевский ДаниилСутормин АлексейЧистяков ДмитрийРодригаоДуглас СантосКузяев ДалерВендел МаркусБарриос ВилмарМалком ФилипеСергеев ИванКлаудиньо
Запасные: Ерохин АлександрКасьерра МатеоБакаев ЗелимханБязров ДавидАлип НуралыКравцов КириллАдамов АрсенКруговой ДанилЛоврен ДеянКержаков МихаилМостовой Андрей
15 июля. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

Галопом пронеслось короткое межсезонье, и вот мы уже наблюдали матч первого тура нового сезона. Сезона, в котором «Зенит» пошёл за пятым подряд чемпионством. Собственно, чемпион и открывал сезон гостевым матчем в Подмосковье, хотя формально открыл он его неделю назад, растоптав «Спартак» в битве за Суперкубок России – 4:0. У «Химок», естественно, официальных матчей в новом футбольном году ещё не было. Дебют пришёлся на домашнюю игру с чемпионом.

Естественно, по-хозяйски начал чемпион. Очень активно выглядело бразильское трио, солировало в атаке. Малком, Клаудиньо и особенно Вендел, которого отправляют во «Фламенго» или АПЛ, смотрелись очень бодро. Они и создали быстрый гол. Заброс Сутормина не самым удачным образом обработал Клаудиньо, но в итоге получилась голевая скидка на Вендела. Тот метров с семи со страшной силы лупанул под перекладину – 0:1.

Ещё чуть поддавил «Зенит» и решил отпустить вожжи, за что чуть не поплатился. Дважды мяч доходил до Руденко, находящегося на углу вратарской площади, но ни Боженова, ни Ломовицкого он ассистентом не сделал. Александр вроде бил неплохо, но молодой Даниил Одоевский показал, что окреп, совершив два важнейших сейва. Успевал голкипер «Зенита» и на дальние забросы лучше Руденко, вчистую переиграв форварда «Химок» в первом тайме.

Сергей Семак же мрачно ходил по бровке, «Зенит» выглядел совсем не по-чемпионски в эти минуты. На исходе часа игры Руденко получил очередной шанс, вывалившись на рандеву с Одоевским. Александр убежал в пустую зону, оставленную Дугласом, пробил в дальний угол, но просто не попал. Тут уже решил вмешаться Семак, произведя двойную замену. Растворившихся Сергеева и Клаудиньо убрали, а вышли на поле Бакаев с Кассьеррой.

В концовке матча чемпион взял себя в руки, вернув инициативу. Мяч больше ходил у питерцев, болельщиков их тоже было гораздо лучше слышно, но вот моментов не было. А ещё больше убивали темп постоянные перестановки: вышли Мирзов, Ерохин, Главчич, Мостовой, а изменить ход встречи смог только Резиуан. Откровенно стал сушить игру «Зенит» и поплатился: Мирзов обыгрался с Долговым и прицельно пробил в угол метров с двадцати – 1:1.

Даёшь интригу! Чемпион оступился в первом туре и показал, что не всё так определенно в новом сезоне РПЛ, защиту титула «Зенит» начал с ничьей в Подмосковье.

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Химки 1:1 Зенит
16.07  15:00 ЦСКА Москва ... Урал
16.07  17:30 Оренбург ... Крылья Советов 2.75 3.35 2.60
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.50 3.65 2.70
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