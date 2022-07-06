В «Химках» подтвердили интерес к Ломовицкому

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе со стороны подмосковного клуба к полузащитнику «Рубина» Александру Ломовицкому.

Терюшков сообщил, что «Химки» рассматривают большое количество футболистов, которые попадают в игровую модель команды по возрасту.

«Если мы договоримся, то Ломовицкий будет в нашем клубе. Он сейчас находится в расширенном списке, но нет ничего невозможного», — приводит слова Терюшкова Metaratings.

Напомним, следующий сезон «Рубин» проведёт в ФНЛ.

Ломовицкий перешёл в казанский клуб из «Спартака» зимой нынешнего года. В минувшем розыгрыше РПЛ 24-летний вингер провёл за две эти команды 25 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.