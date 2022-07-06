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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» подтвердили интерес к Ломовицкому

06 Июля 2022 • 09:32 Комментировать
Химки
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Зенит
15.07 20:00

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе со стороны подмосковного клуба к полузащитнику «Рубина» Александру Ломовицкому.

Терюшков сообщил, что «Химки» рассматривают большое количество футболистов, которые попадают в игровую модель команды по возрасту.

«Если мы договоримся, то Ломовицкий будет в нашем клубе. Он сейчас находится в расширенном списке, но нет ничего невозможного», — приводит слова Терюшкова Metaratings.

Напомним, следующий сезон «Рубин» проведёт в ФНЛ.

Ломовицкий перешёл в казанский клуб из «Спартака» зимой нынешнего года. В минувшем розыгрыше РПЛ 24-летний вингер провёл за две эти команды 25 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Рубин Александр Ломовицкий
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