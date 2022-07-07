В «Химках» заявили, что не интересуются Кокориным

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость о возможном возвращении нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в российский чемпионат.

Терюшков заявил, что подмосковный клуб не делал предложений 31-летнему футболисту.

«Его нет в наших списках сейчас, с зимы ничего не изменилось. Мы нацелены на развитие своих молодых, доморощенных кадров», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Действующий контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

Кокорин защищает цвета «Фиорентины» с января 2021 года. В минувшем сезоне экс-нападающий сборной России провёл в составе итальянского клуба семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.