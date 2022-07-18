Широков приятно удивлён двумя командами РПЛ

Известный в прошлом футболист российской сборной Роман Широков прокомментировал итоги первого тура российской Премьер-лиги, матчи которого прошли в минувшие выходные. Широков особенно отметил две команды - ЦСКА и «Ростов». Московский клуб уверенно расправился с «Уралом», а «Ростов» вырвал очко в игре с «Динамо».

- С положительной стороны удивил ЦСКА. На предсезонке они не показывали такой качественный футбол: с «Уралом» выглядели очень хорошо. Также «Ростов» хороший матч провёл, - цитирует Широкова «Чемпионат».

В то же время чемпион страны, питерский «Зенит», потерял очки в матче с «Химками».