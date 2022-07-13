Семак прокомментировал ситуацию с Венделом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем полузащитника Маркуса Вендела.

«Мы разговариваем с Венделом, на сегодняшний день он игрок нашей команды и его здесь все устраивает. Что будет дальше — посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Наставник сообщил, что Вендел отлично работает и выкладывается на сто процентов на тренировках. Это очень важный игрок, которого «Зенит» хочет сохранить.

Ранее сообщалось, что три клуба из Английской премьер-лиги и бразильский «Фламенго» заинтересованы в подписании 24-летнего футболиста. По информации СМИ, «Зенит» предлагает Венделу новый контракт до 2027 года на улучшенных условиях.