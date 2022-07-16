​Орлов: «Обыграть «Спартак» не так сложно»

Известный комментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов высказался по поводу неудачного старта команды в новом чемпионате. Напомним, в пятницу питерцы сыграли вничью с «Химками» со счётом 1:1.

По словам Орлова, «Зенит» хорошо выглядел в первой половине первого тайма, но затем с командой что-то случилось. Комментатор считает, что на питерцев плохо повлияли успехи в Кубке Pari Премьер и Суперкубке.

«Друзья, не надо преувеличивать успех в Суперкубке! «Спартак» закончил тот сезон на 10-м месте. Ну о чём тут ещё говорить? Зачем витать в облаках? Одолеть «красно-белых» было не так-то сложно», - слова Орлова приводит «Спорт-Экспресс».

Также Геннадий Орлов похвалил «Химки» за навязывание «Зениту» борьбы на каждом участке футбольного поля.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт 22 июля- против «Крыльев Советов».