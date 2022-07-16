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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой прокомментировал возможное расширение РПЛ

16 Июля 2022 • 16:49 Комментировать
Химки
1:1
Зенит
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что он выступает за увеличение команд в РПЛ.

«Как может в стране с населением в 145 миллионов человек быть 16 команд в высшем дивизионе? Во всех топовых чемпионатах по 20 коллективов. Это страны с населением в 40 миллионов», — приводит слова Мостового RT.

Ранее Российский футбольный союз принял решение не увеличивать число участников Российской премьер-лиги в сезоне 2022/23, но не исключил, что это может произойти в дальнейшем.

Новый сезон чемпионата России стартовал 15 июля встречей между «Зенитом» и «Химками». Игра завершилась со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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Мостовой прокомментировал возможное расширение РПЛ
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