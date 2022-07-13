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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: Никакой клуб не сможет составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

13 Июля 2022 • 18:38 Комментировать
Химки
...
Зенит
15.07 20:00

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о продлении договора главного тренера «Зенита» Сергея Семака с клубом.

«Вполне логично, что «Зенит» продлил контракт с Семаком. Команда под его руководством стала четыре раза подряд чемпионом. Единственный минус для Семака – нет еврокубков, где можно подтвердить свой статус», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что доминирование «Зенита» может продолжиться, никто из российских клубов не сможет составить конкуренцию «сине-бело-голубым».

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» встретится с «Химками». Матч пройдет 15 июля в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Евгений Алдонин РПЛ
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ХИМКИ ЗЕНИТ
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