Давыдов присоединился к «Химкам»

Мы уже сообщали о том, что «Химки» решили усилить состав за счет бывшего нападающего московского «Спартака» Дениса Давыдова. Сегодня контракт с ним был подписан, сроком на один сезон - до лета следующего года.

В последнее время 27-летний форвард выступал за «Знамя Труда», а ранее в его карьере были такие клубы, как «Томь», «Спартак» из Юрмалы (помимо обычного, московского «Спартака»), а также болгарский ЦСКА. В 2015 году Давыдов сыграл один матч в составе российской сборной.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата России «Химки» проведет уже в пятницу - клуб примет в домашнем матче действующего чемпиона «Зенит».