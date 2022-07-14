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Давыдов присоединился к «Химкам»

14 Июля 2022 • 21:59 Комментировать
Химки
...
Зенит
Через 21 ч. 42 мин.

Мы уже сообщали о том, что «Химки» решили усилить состав за счет бывшего нападающего московского «Спартака» Дениса Давыдова. Сегодня контракт с ним был подписан, сроком на один сезон - до лета следующего года.

В последнее время 27-летний форвард выступал за «Знамя Труда», а ранее в его карьере были такие клубы, как «Томь», «Спартак» из Юрмалы (помимо обычного, московского «Спартака»), а также болгарский ЦСКА. В 2015 году Давыдов сыграл один матч в составе российской сборной.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата России «Химки» проведет уже в пятницу - клуб примет в домашнем матче действующего чемпиона «Зенит».

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Химки Денис Давыдов
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ХИМКИ ЗЕНИТ
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