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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кержаков назвал главную слабость «Зенита»

22 Июля 2022 • 10:07 Комментировать
Химки
1:1
Зенит
окончен

Бывший нападающий сборной России, а ныне футбольный тренер Александр Кержаков высказался о петербургском «Зените». В разговоре со «Спорт-экспрессом» он назвал главную слабость «сине-бело-голубых».

По мнению Кержакова, главным недостатком команды Сергея Семака является неслаженная игра в обороне. Он отметил, что в недавних поединках против «Спартака» и «Химок» прослеживались проблемы в защитной линии «Зенита».

В первом туре Премьер-лиги чемпион страны поделил очки с «Химками» (1:1). В следующем матче команда Семака встретится с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 22 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Кержаков
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22.07  20:00 Зенит ... Крылья Советов 0.00 0.00 0.00
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