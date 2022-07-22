Кержаков назвал главную слабость «Зенита»

Бывший нападающий сборной России, а ныне футбольный тренер Александр Кержаков высказался о петербургском «Зените». В разговоре со «Спорт-экспрессом» он назвал главную слабость «сине-бело-голубых».

По мнению Кержакова, главным недостатком команды Сергея Семака является неслаженная игра в обороне. Он отметил, что в недавних поединках против «Спартака» и «Химок» прослеживались проблемы в защитной линии «Зенита».

В первом туре Премьер-лиги чемпион страны поделил очки с «Химками» (1:1). В следующем матче команда Семака встретится с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 22 июля.