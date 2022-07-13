В «Химках» заявили, что у них нет 100% цели подписать Урунова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился информацией о возможном трансфере полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Урунова нет у нас на просмотре. Он не в расположении «Химок». У нас нет стопроцентной цели подписать Остона. Не исключаем его трансфер, но история сырая», — цитирует ТерюшковаSport 24.

Минувший сезон полузащитник провел в «Уфе» на правах аренды. Он принял участие в 17 встречах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия. Текущий трудовой договор Урунова со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2025 года.