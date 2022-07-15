Глушаков: «Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию «Зенита»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пошутил о том, что помогает другим командам положить конец чемпионской серии «Зенита». Подмосковная команда сегодня отобрала очки у коллектива Сергея Семака и даже могла рассчитывать на большее.

«Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию «Зенита». «Химки» - темная лошадка. Нам просто хотелось их остановить», - заявил репортерам Глушаков, находясь в смешанной зоне после матча с «Зенитом».

Футболист добавил, что этот результат пойдет на пользу интриги в текущем сезоне. Напомним, что «Химки» отобрали у «Зенита» победу благодаря голу Резиуана Мирзова на 85-й минуте поединка.