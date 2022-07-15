Вендел считает, что в «Химках» использовали «футбольные хитрости»

Лучший футболист матча «Химки» - «Зенит» (1:1) Вендел поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Почему при счете 1:0 не возникло больше моментов? 1:0 - счет, который не мог, наверное, предрекать такую опасную концовку. Почему не удавалось создавать в атаке?

- К сожалению, не удалось нам добиться положительного результата. Мы пытались, но хозяева играли так, что не позволяли нам создавать достаточное количество голевых моментов. Удалось выйти вперед в первом тайме, но во втором тайме пропустили гол. Нам нужно не пускать голову, а думать о следующей игре.

- В перерыве Малком сказал, что газон сухой, не политый, и мяч двигается медленно. Согласны с этим? Это как-то помешало?

- Действительно, мяч двигался не так хорошо и не так, как мы привыкли, поэтому это тоже немного внесло коррективы в нашу игру. Но это часть футбола, футбольные хитрости, это их поле, их право. Нужно думать о следующей игре.