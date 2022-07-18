Зуев высказался о ничьей «Химок» с «Зенитом»

Полузащитник «Химок» Александр Зуев поделился мнением о ничейном результате в матче против «Зенита» (1:1).

«Добились такого результата за счет желания. Плюс замены освежили игру. Все ребята бились за этот результат», — сказал Зуев «Известиям».

Футболист считает, что «Зенит» в матче за Суперкубок России против «Спартака» смотрелся уверенно, а «Химки» они видимо недооценили и вышли с другим настроем, может, поэтому и сыграли вничью.

Матч «Химки» с «Зенитом» стал первым в новом сезоне Российской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 1:1. Следующую игру подмосковная команда проведет против «Пари НН».