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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зуев высказался о ничьей «Химок» с «Зенитом»

18 Июля 2022 • 18:36 Комментировать
Химки
1:1
Зенит
окончен

Полузащитник «Химок» Александр Зуев поделился мнением о ничейном результате в матче против «Зенита» (1:1).

«Добились такого результата за счет желания. Плюс замены освежили игру. Все ребята бились за этот результат», — сказал Зуев «Известиям».

Футболист считает, что «Зенит» в матче за Суперкубок России против «Спартака» смотрелся уверенно, а «Химки» они видимо недооценили и вышли с другим настроем, может, поэтому и сыграли вничью.

Матч «Химки» с «Зенитом» стал первым в новом сезоне Российской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 1:1. Следующую игру подмосковная команда проведет против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Химки Александр Зуев
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