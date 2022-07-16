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Деменко: «Матч-открытие сразу же показал, что «Зениту» нужно считаться со всеми соперниками» эксклюзив

16 Июля 2022 • 15:06 Комментировать
Химки
1:1
Зенит
окончен

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Химками» и «сине-бело-голубыми».

- «Зенит» плохо реализовал свои моменты. А то, что питерцы упустили победу, тут нужно отдать должное «Химкам». Да, у «Зенита» было больше моментов, но говорить, что они сами отдали игру, нельзя. «Химки» здорово бились и сражались. Они старались максимально, говорили даже, что будут играть на победу. Это говорит о том, что «Химки» показывают очень добротный футбол сейчас и готовы давать бой даже чемпиону. Да, «Зенит» владел преимуществом, но «Химки» ведь не проиграли. Главное, что такой матч показывает всем остальным, что с «Зенитом» можно играть. Питерцы в свою очередь, конечно, чуть-чуть недооценили подмосковную команду.

Результат этого матча не может быть связан с тем, что «Зенит» эмоционально перегорел на матче за Суперкубок. Просто настрой должен быть серьёзный, когда выходишь играть против любой игры команды. А думать, что как-то перейдем их и так - так не получится. В РПЛ команды, которые бьются. Да, составы у всех разные, но борьба есть. На клуб-чемпион соперники всегда будут настраиваться запредельно. Так что это вопрос к игрокам «Зенита», почему они не смогли нормально настроиться. Этот матч-открытие как минимум сразу же показал, что «Зениту» нужно считаться со всеми соперниками. Любой клуб может играть против питерцев. Результат этого матча позволит поверить в себя другим командам. Все решают футболисты, а не какие-то деньги», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Максим Деменко
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