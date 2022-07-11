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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: Возможна ли конкуренция в РПЛ? Всё возможно

11 Июля 2022 • 21:49 Комментировать
Химки
...
Зенит
15.07 20:00

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о конкуренции в чемпионате России.

«Возможна ли конкуренция в РПЛ? «Зенит» силён, но как показал прошлый сезон, они могут даже в Кубке России проигрывать командам и не выходить в финал. Сезон длинный. Всё возможно», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, могут произойти многие ситуации, при которых «Зенит» может не показать всю свою мощь. Команда может расслабиться или легионеры покинут клуб.

«Зенит» в первом матче Российской премьер-лиги встретится в гостях с «Химками» 15 июля, начало игры запланировано на 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Булыкин РПЛ
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