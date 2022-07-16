«Зенит» предлагает 14 миллионов евро за оборонца «Фенербахче»

Питерский «Зенит» заинтересовался защитником турецкого «Фенербахче» Аттилой Салаи. Сообщается, что венгерский футболист может обойтись чемпиону России в 14 миллионов евро - и питерцы готовы выложить их.

Но они - не единственные претенденты на Салаи, в его услугах заинтересованы такие клубы, как «Аякс» и «Порту», итальянский «Торино», а также английские «Фулхэм» и «Ноттингем Форест», уточняет испанское издание AS. Соглашение Салаи с турецкой командой рассчитано до 2025 года, он присоединился к стамбульскому клубу в прошлом году.

В прошлом в активе 24-летнего игрока были выступления в таких клубах, как венский «Рапид» и кипрский «Аполлон».