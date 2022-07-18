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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков пояснил, почему «Зенит» не смог победить в первом туре

18 Июля 2022 • 23:36 Комментировать
Химки
1:1
Зенит
окончен

Питерский «Зенит», выступающий в российской Премьер-лиге в качестве действующего чемпиона, не сумел начать новый сезон с победы - питерцы потеряли два очка в игре с «Химками», причем по ходу матча вели в счете, но пропустили. Роман Широков, в прошлом успевший поиграть и за «Зенит», пояснил, почему питерский клуб относительно неудачно сыграл в первом туре.

-  У «Зенита» ещё весной наметились проблемы с выездными матчами, когда они делили соперников на важных и неважных. Здесь произошло то же самое, за что и были наказаны. От этого надо избавляться, - цитирует Широкова «Чемпионат».

Во втором туре «Зенит» примет дома самарские «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Широков
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