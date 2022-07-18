Широков пояснил, почему «Зенит» не смог победить в первом туре

Питерский «Зенит», выступающий в российской Премьер-лиге в качестве действующего чемпиона, не сумел начать новый сезон с победы - питерцы потеряли два очка в игре с «Химками», причем по ходу матча вели в счете, но пропустили. Роман Широков, в прошлом успевший поиграть и за «Зенит», пояснил, почему питерский клуб относительно неудачно сыграл в первом туре.

- У «Зенита» ещё весной наметились проблемы с выездными матчами, когда они делили соперников на важных и неважных. Здесь произошло то же самое, за что и были наказаны. От этого надо избавляться, - цитирует Широкова «Чемпионат».

Во втором туре «Зенит» примет дома самарские «Крылья Советов».