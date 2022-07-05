Адеми хочет остаться в «Химках»

Футбольный агент Константинос Киликидис, представляющий интересы нападающего «Химок» Кемаля Адеми, высказался о будущем футболиста.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона швейцарский форвард провёл в составе немецкого «Падерборна» на правах аренды.

«В пятницу Кемаль прибудет в расположение «Химок». Думаю, Адеми останется. Он хочет провести отличный сезон, ему нравится находиться в этом клубе», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Адеми провёл за «Химки» и «Падерборн» в общей сложности 19 матчей, забив два гола, а также отдав четыре результативные передачи.