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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адеми хочет остаться в «Химках»

05 Июля 2022 • 16:11 Комментировать
Химки
...
Зенит
15.07 20:00

Футбольный агент Константинос Киликидис, представляющий интересы нападающего «Химок» Кемаля Адеми, высказался о будущем футболиста.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона швейцарский форвард провёл в составе немецкого «Падерборна» на правах аренды.

«В пятницу Кемаль прибудет в расположение «Химок». Думаю, Адеми останется. Он хочет провести отличный сезон, ему нравится находиться в этом клубе», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Адеми провёл за «Химки» и «Падерборн» в общей сложности 19 матчей, забив два гола, а также отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Падерборн Кемаль Адеми
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