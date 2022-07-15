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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вендел дал понять, что его будущее в «Зените» зависит от агента

15 Июля 2022 • 22:51 Комментировать
Химки
1:1
Зенит
окончен

Полузащитник «Зенита» Вендел с улыбкой на устах отвечал на вопросы журналистов в микст-зоне после матча первого тура Российской премьер-лиги с «Химками». В частности бразилец уклонился от прямого ответа на вопрос о будущем. Легионеры РПЛ имеют право в одностороннем порядке на год прервать контракт со своими клубами, и так поступил одноклубник Вендела, Юри Алберто.

- Он думает только о футболе. Ситуация решает. Когда агент говорит «да» «Фламенго», он едет. Если говорит нет, он остается в «Зените», - приводит слова переводчика Вендела журналист Сергей Егоров.

Напомним, что Вендел стал игроком этого матча и забил первый гол РПЛ нового сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел
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