Вендел дал понять, что его будущее в «Зените» зависит от агента

Полузащитник «Зенита» Вендел с улыбкой на устах отвечал на вопросы журналистов в микст-зоне после матча первого тура Российской премьер-лиги с «Химками». В частности бразилец уклонился от прямого ответа на вопрос о будущем. Легионеры РПЛ имеют право в одностороннем порядке на год прервать контракт со своими клубами, и так поступил одноклубник Вендела, Юри Алберто.

- Он думает только о футболе. Ситуация решает. Когда агент говорит «да» «Фламенго», он едет. Если говорит нет, он остается в «Зените», - приводит слова переводчика Вендела журналист Сергей Егоров.

Напомним, что Вендел стал игроком этого матча и забил первый гол РПЛ нового сезона.