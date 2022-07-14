Азмун рад тому, что «Зенит» стал чемпионом

Иранский нападающий Сердар Азмун со скандалом покинул питерский «Зенит», но, несмотря на это, не испытывает негатива по отношению к руководству «Зенита» - в отличие. к слову, от «Рубина», вылет которого не вызвал и намека на сочувствие со стороны Азмуна. Наоборот, Сердар даже порадовался, когда узнал, что «Зенит» в очередной раз стал чемпионом России.

- «Зенит» никогда никакого зла мне не делал. Для меня главное, что «Зенит» стал чемпионом, - цитирует Азмуна Sport24.

Азмун выступал в составе «Зенита» в период с 2019 по 2021 год, он забил в общей сложности 52 гола в составе питерского клуба.