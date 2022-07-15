«Химки» пополнились полузащитником хорватского клуба «Бийело Брдо» Романом Мори Гбане, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Футболист перешёл в российский клуб на правах аренды.

«Я искал команду, в которой смогу развиваться. Очень хотелось бы перейти в клуб уровнем выше. Главный тренер видит меня на моей основной позиции — опорным полузащитником. Хочется провести отличный сезон», — заявил футболист.

В минувшем сезоне 21-летний ивуариец провёл за свой бывший клуб 32 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата России «Химки» проведут сегодня, 15 июля. Подопечные Сергея Юрана на своём поле примут «Зенит». Начало — в 20:00 по московскому времени.