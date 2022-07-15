Семак: «Абсолютно заслуженный результат этого матча»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Химками» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Преимущество и в первом тайме, и во втором игровое преимущество. Какой эпитет верный - слабая реализация или дефицит моментов в атаке?

- Я думаю, скорее дефицит моментов. Не так много было моментов у нас в атаке. Я думаю, главная проблема сегодняшней игры - это плохая игра в обороне. Мы сопернику позволяли достаточно много. Несмотря на то, что соперник нечасто контролировал мяч, тем не менее, моменты и в первом тайме, и во втором. Я думаю, абсолютно заслуженный результат этого матча, потому что в обороне сегодня мы сыграли не лучшим образом.

- Сергеев и Кассьерра сыграли в этом матче, и, кажется, неактивно действовали в атаках «Зенита». Почему?

- Нам сложно было играть, особенно с Сергеевым, у которого было очень мало пространства. «Химки» оборонялись очень низко, большим количеством, поэтому найти моменты для взятия ворот было не так просто. Отсюда, наверное, недостаточная активность одного и второго игрока.