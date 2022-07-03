Защитник «Ростова» Михаил Осинов в эксклюзивном интервью для «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о будущем чемпионе РПЛ, а также рассказал, за какое место будет бороться его команда.

«Самый очевидный ответ – «Зенит». Там не уезжали легионеры, и у них спонсор «Газпром»…

Кто сможет навязать им борьбу? Мне кажется, что «Динамо» будет снова претендовать на титул, несмотря на смену руководства. Молодые ребята уже адаптировались к лиге, и сейчас самое время, чтобы себя показывать.

За какие места будет бороться «Ростов» в сезоне? Я скажу, что за самые высокие, а там уже как будет. Трудно сказать, потому что конкуренция будет в этом сезоне», — сказал Осинов.

9 июля «Зенит» сыграет против «Спартака» в рамках Суперкубка России. В первом туре РПЛ «Ростов» сыграет на выезде против «Динамо» 17 июля, начало – в 20:00 мск.

«Зенит» в первом туры сыграет выездной матч против «Химок». Встреча состоится 15 июля, начало – в 20:00 мск.