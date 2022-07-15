Семак: «В обороне сыграли ниже своих возможностей»

На пресс-конференции после матча первого тура РПЛ (Российской премьер-лиги) с «Химками» (1:1) главный тренер «Зенита» Сергей Семак много говорил об ошибках в игре своей команды.

- Не буду переходить в этом контексте на личности. Что касается обороны в целом, мы сыграли сегодня ниже своих возможностей, - заявил рулевой чемпионов страны.

Семак считает, что обилие моментов у соперника было следствием неудачной игры в обороне именно его команды, так как игроки либо грубо ошибались, либо проваливались позиционно.

Ранее Сергей Семак отмечал, что команда не готова к сезону 2022/23 на все 100%.