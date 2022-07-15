Тихий: «Мы были готовы, как видите, что-то у нас получилось»

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- После Суперкубка, после 4:0 все так и думали, как они по «Спартаку» прошлись, но Сергей Николаевич вместе с тренерским штабом вместе хорошо разобрали «Зенит» и рассказали его сильные стороны во всех линиях. Мы были готовы. Как видите, что-то у нас получилось. Жаль, не получилось дожать. Ну не «дожать», но в конце выиграть игру. Ничего, я считаю, что результат закономерный.

- Еще в конце Зуев нанес этот дальний удар рядом с девяткой. Что чувствовали? Выдох разочарования?

- Я почувствовал… Ааа, в следующий раз! Мы сыграли 1:1, значит, так оно должно быть. На всё воля божья.