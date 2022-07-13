Милошевич: «Динамо» создаст конкуренцию «Зениту»

Бывший футболист «Рубина» Саво Милошевич верит, что новый наставник «Динамо» Славиша Йоканович сможет составить конкуренцию «Зениту».

«Верю, что Славиша создаст конкуренцию «Зениту». Он современный специалист, который знает многое о футболе», — цитирует Милошевича Sport 24.

Экс-игрок считает, что Йоканович является экспертом своего дела. Этот тренер поможет клубу добиться многих успехов.

Напомним, 53-летний сербский наставник возглавил московское «Динамо» в нынешнее межсезонье. Ранее клуб покинул немецкий тренер Сандро Шварц, который отправился покорять Бундеслигу вместе с «Гертой».