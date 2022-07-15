Глушаков дал характеристику Ярцеву: «Легендарный тренер»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в эфире канала «Матч Премьер» поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве.

- Какие эмоции от трагических новостей? Ты играл в «Спартаке».

- Это ужас, я целый день подавленный, одна новость, вторая новость. Ми соболезнования близким, родным, ужас. Сегодня ехал в автобусе и целую дорогу думал об этом. Если честно, подломило чуть психологически.

- Можешь что-то вспомнить историю, связанную с Георгием Ярцевым?

- Были просто приколы и шутки, когда какие-то мероприятия были. Ветераны приезжали на базу и перед выходом на поле собирались, их чествовали, все время на шутках, доброжелательный человек. Запомнил его легендарным тренером, они вместе в тандеме с Романцевым много всего выиграли.