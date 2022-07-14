Юран рассказал, почему сорвался переход Лантратова в «Зенит»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал сорвавшийся переход вратаря подмосковной команды Ильи Лантратова в «Зенит».

Специалист признался, что был бы очень рад за своего подопечного, если бы этот трансфер состоялся. По мнению Юрана, такой переход мог бы стать шагом вперёд в карьере Лантратова.

«Им всерьёз интересовался «Зенит». Но в какой-то момент переговоры зашли в тупик, и эта тема закрылась», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 26-летний Лантратов провёл за «Химки» 33 матча, пропустив 48 голов, а также 11 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.